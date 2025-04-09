В Челябинской области стало больше вакансий с зарплатами от 100 тысяч и выше

В последние два года работодатели в Челябинской области активно боролись за квалифицированные кадры, переманивали сотрудников и повышали зарплаты. Конкуренция на рынке труда подстегнула рост доходов — особенно в тех сферах, где ощущается нехватка специалистов. В результате число вакансий с оплатой от 100 тысяч рублей увеличилось за год на 24%, отмечают эксперты сервиса «Зарплата.ру».
Однако уже в 2025 году темпы роста зарплат начали замедляться. Причина — ограниченные ресурсы компаний: многим работодателям просто не по силам дальше наращивать фонд оплаты труда. Тем не менее, для редких и востребованных профессий финансовый резерв ещё сохраняется.
Традиционно больше всего высокооплачиваемых предложений размещается в сферах транспорта, логистики, производства и строительства. При этом около половины таких вакансий предполагают вахтовый метод, релокацию в другой регион или выполнение чётко обозначенных ключевых показателей эффективности. У некоторых специалистов уровень дохода зависит от количества сделок, часов выработки или увеличенного числа смен.
За последний год больше всего выросло количество предложений с высоким доходом в рабочих профессиях и среди сотрудников, занятых в сфере доставки и на производстве.
Тем временем, средняя зарплата в Челябинской области превысила 72 тысячи рублей. Всего зарплаты за год в регионе выросли на 12,5%. Такие данные озвучили в экономическом блоке регионального правительства.