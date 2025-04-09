В Челябинской области стало больше вакансий с зарплатами от 100 тысяч и выше

В последние два года работодатели в Челябинской области активно боролись за квалифицированные кадры, переманивали сотрудников и повышали зарплаты. Конкуренция на рынке труда подстегнула рост доходов — особенно в тех сферах, где ощущается нехватка специалистов. В результате число вакансий с оплатой от 100 тысяч рублей увеличилось за год на 24%, отмечают эксперты сервиса «Зарплата.ру».