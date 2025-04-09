«Сегодня в России кроме нас такую продукцию никто не выпускает. До последнего времени мы завозили их из Европы и Китая. Проект стартовал в “доковидное” время. В производство заложен ряд инновационных технологий. Мы получили сертификат соответствия ЕАС (европейским требованиям), а затем провели сертификацию и производства, и контейнеров в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета. Теперь будем поставлять нашу продукцию в авиакомпании», — сказал Алексей Гусев.
Самарский «Авиакор» запустил производство авиаконтейнеров
АО «Авиакор-авиационный завод» запустил проект разработки и производства средств пакетирования по созданию авиационных контейнеров. Об этом в ходе 75-й Молодежной научной конференции в Самарском университете рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.