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Самарский «Авиакор» запустил производство авиаконтейнеров

АО «Авиакор-авиационный завод» запустил проект разработки и производства средств пакетирования по созданию авиационных контейнеров. Об этом в ходе 75-й Молодежной научной конференции в Самарском университете рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.

«Сегодня в России кроме нас такую продукцию никто не выпускает. До последнего времени мы завозили их из Европы и Китая. Проект стартовал в “доковидное” время. В производство заложен ряд инновационных технологий. Мы получили сертификат соответствия ЕАС (европейским требованиям), а затем провели сертификацию и производства, и контейнеров в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета. Теперь будем поставлять нашу продукцию в авиакомпании», — сказал Алексей Гусев.

Он уточнил, что предприятие уже отправило первые контейнеры в «Аэрофлот», «Волгу-Днепр», Red Wings и получило положительные отзывы. Продукция проходит по всем требованиям тендерной документации не хуже, чем импортные контейнеры.