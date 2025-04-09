Актер Михаил Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО

«Мы знаем, что из себя наша богема представляет. Поэтому шансов, что Ефремов не будет пить в таком случае — ноль. Если он совсем идиот, то начнет употреблять уже на следующий день после выхода. Если он понимает степень ответственности, то какое-то время продержится. У Ефремова хороший адвокат, он объяснил ему, что нужно говорить на публику», — заявил Шуров.