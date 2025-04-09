Строительство молокозавода в Новосибирской области подорожало до 30 млрд рублей

Строительство крупнейшего в Новосибирской области завода по переработке молока «Сибирской академии молочных наук», которая входит в группу «Эконива», подорожало. Если ранее стоимость реализации проекта была на уровне 25 млрд рублей, то теперь — 30 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства.
Стоит отметить, что активную фазу строительства завода в Маслянинском районе приостановили в апреле 2021 года. Это было связано с необходимостью корректировки проекта. А потом проект заморозили. Только в 2023 году возведение предприятия возобновили.
— «Сибирская академия молочных наук» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство молочного завода производительностью 1150 тонн молока в сутки». Текущая стадия реализации проекта: строительно-монтажные работы, — сообщили в Минсельхозе Новосибирской области.
Ввести в эксплуатацию завод планируют в четвертом квартале 2027 года.