КТК возобновил работу выносного причала в Новороссийске

Нефтепровод КТК Тенгиз-Новороссийск длиной 1,5 тыс. км обеспечивает транспортировку более 67% экспортной нефти из Казахстана, а также сырья с российских месторождений, включая каспийские. За 2024 год через систему транспортировано 63 млн т нефти.