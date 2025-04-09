Придется все вернуть: подробности конфискации активов «Саянскхимпласта»

Генеральная прокуратура РФ подала иск с требованием конфисковать в пользу государства активы «Саянскхимпласта», который является крупнейшим производителем ПВХ в России.
Стоимость активов — около 79 миллиардов рублей. Завод зарабатывает около 25 миллиардов рублей в год. Благодаря этому Виктор Круглов, получающий дивиденды, является одним из 50 человек в России с наибольшими дивидендами за 2022 и 2023 годы. И тут — нате вам. Или — «дайте-ка сюда»?
Почему же Генпрокуратура требует отобрать у Круглова и его семьи такое замечательно работающее предприятие? АО «Саянскхимпласт», напомним, крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.
Надзорное ведомство считает, что получил его Круглов очень даже незаконно. Подробности этого есть в иске, в СМИ и Телеграм. Итак, посмотрим.
В 1997 году Виктора Круглова назначили гендиректором государственного предприятия — «Саянскхимпром». В 2000 году его же избрали депутатом Заксобрания Иркутской области, где он бессменно заседал до 2016 года и с 2004-го по 2008-й даже был спикером. Это дало Виктору Кузьмичу возможность не только совмещать деятельность депутата и спикера регионального парламента, что является незаконным, но и получать преференции для завода: налоговые льготы, господдержку и прочее (хотя предприятие и так было государственным, но недолго). Также приблизительно в это же время Круглов, как гендиректор, стал потихоньку выводить производственные мощности завода на подконтрольные ему дочерние фирмы. Порой, как пишет Генпрокуратура, на одном и том же договоре по продаже акций, мощностей, оборудования и прочего стояли две подписи Круглова — от лица гендиректора «Саянскхимпрома» и от лица директора компании, покупающей эти мощности и «дочек» «Саянскхимпрома». В это же время Виктор Круглов очень тесно общался с тогдашним замглавы администрации Иркутской области и далее — первым замгубернатора региона Николаем Мельником, который сейчас также является ответчиком по делу об изъятии активов «Саянскхимпласта». До ухода в правительство Мельник долгое время был гендиректором «Саянскхимпрома».
«Коммерсантъ» пишет о том, что бизнес был организован по системе «центр прибыли — центр убытков». «Вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым “Саянскхимпласта”, а долговые обязательства возлагались на госпредприятие», — эти строки из иска Генпрокуратуры приводят коллеги-журналисты. В 2003 году ОАО «Саянскхимпром» обанкротили, а весь производственный фонд «сам по себе» перешел в АО «Саянскхимпласт» — в «центр прибыли». В итоге активы перешли на родственников Виктора Кузьмича, проживающих на Кипре, а сам Круглов в 2014 году получил кипрское гражданство. При этом оставаясь депутатом Заксобрания и не уведомляя об этом власти.
В 2016 году Виктор Круглов перевел на себя 100% акций «Саянскхимпласта». И вложился в уставной капитал ООО «Бизнесинтеллект», ООО «Саянскгазобетон», ООО «Бизнесактив» и ООО «Вектор». Кстати, «Саянсгазобетон» и «Вектор» также упоминаются в качестве соответчиков по делу об изъятии «Саянскхимпласта».
В последние годы «Саянскхимпласт» был на слуху в регионе. Так, предприятие в начале 2025 года закрыло городскую газету «Новые горизонты» (которая выпускалась с 1999 года) и радиостанцию «Саяны», уволив всех сотрудников. В 2024 году была закрыта телевизионная студия. Виктор Круглов регулярно ссорился с «народным мэром» Саянска Олегом Боровским и еще в 2014 году заявил, что ничем не будет помогать городу. Да и своим сотрудникам, видимо, тоже: зарплаты на «Саянскхимпласте» всегда были очень даже скромными для отрасли при высокой вредности производства.
После начала СВО, по информации «Коммерсанта», Круглов отказался от модернизации и начал «выводить средства завода под видом дивидендов, нарастив объем вывода с 5,5 миллиарда в 2022 году до 13,9 миллиарда в 2023 году. Это не помешало Виктору Круглову принять в 2025 году орден Почета “за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу”. А в 2022 году — почетный знак Юрия Ножикова “Признание”. Также Виктор Круглов является заслуженным химиком России, почетным гражданином Саянска и Иркутской области, имеет орден Дружбы, три ордена Русской православной церкви за помощь в строительстве храмов. Может быть, именно поэтому прокуратура и потребовала, чтобы иск рассматривали в Хамовническом суде Москвы, а не в Иркутской области — здесь у Круглова множество старых и новых связей.
Виктор Кузьмич и руководство «Саянскхимпласта» от комментариев отказываются. Только релиз предприятия появился: «Деятельность АО “Саянскхимпласт” неизменно строилась на неукоснительном соблюдении принципа законности. Решения о создании общества были приняты при непосредственном участии представителей государства. Процедура создания общества и его последующая деятельность являлись предметом проверок органов государственного контроля (надзора), в том числе органов прокуратуры. По итогам проверок претензии не предъявлялись». И так далее.
По мнению некоторых юристов, у Генпрокуратуры не получится вернуть активы «Саянскхимпласта» государству, поскольку все сроки давности уже истекли, а уголовных дел о мошенничестве в отношении Круглова не возбуждали. А как же «вновь открывшиеся обстоятельства»?..
Вся Иркутская область, а Саянск — особенно, внимательно следит за ходом дела. Кстати, хоть активы под арестом, но по требованию суда на расчетах с работниками и поставщиками это отражаться не должно.