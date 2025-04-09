Придется все вернуть: подробности конфискации активов «Саянскхимпласта»

В 1997 году Виктора Круглова назначили гендиректором государственного предприятия — «Саянскхимпром». В 2000 году его же избрали депутатом Заксобрания Иркутской области, где он бессменно заседал до 2016 года и с 2004-го по 2008-й даже был спикером. Это дало Виктору Кузьмичу возможность не только совмещать деятельность депутата и спикера регионального парламента, что является незаконным, но и получать преференции для завода: налоговые льготы, господдержку и прочее (хотя предприятие и так было государственным, но недолго). Также приблизительно в это же время Круглов, как гендиректор, стал потихоньку выводить производственные мощности завода на подконтрольные ему дочерние фирмы. Порой, как пишет Генпрокуратура, на одном и том же договоре по продаже акций, мощностей, оборудования и прочего стояли две подписи Круглова — от лица гендиректора «Саянскхимпрома» и от лица директора компании, покупающей эти мощности и «дочек» «Саянскхимпрома». В это же время Виктор Круглов очень тесно общался с тогдашним замглавы администрации Иркутской области и далее — первым замгубернатора региона Николаем Мельником, который сейчас также является ответчиком по делу об изъятии активов «Саянскхимпласта». До ухода в правительство Мельник долгое время был гендиректором «Саянскхимпрома».