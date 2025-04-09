АБР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году — подробности

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году до 6,6% против 6,2%, ожидавшихся в сентябре прошлого года, сообщает представительство АБР в республике.
«Согласно новому отчету Азиатского банка развития, ожидается, что экономический рост Узбекистана достигнет 6,6% в 2025 году», — говорится в сообщении.
Банк прогнозирует укрепление позиций страны в 2026-м: рост ВВП в этот период достигнет 6,7%.
По данным АБР, в 2024 году экономика Узбекистана выросла на 6,5%.
«Рост ВВП Узбекистана на 6,5% в 2024 году является результатом целенаправленных усилий правительства по развитию ключевых секторов экономики, таких как промышленность и строительство», — отметила Директор Постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайа.
Она добавила, что благодаря постоянным усилиям по улучшению инфраструктуры и региональной интеграции страна имеет все возможности для достижения устойчивого и сбалансированного роста в ближайшие годы.
В отчете также речь идет о снижении инфляции в республике: она продолжит замедляться и достигнет 8% в 2025 году и 7% в 2026 году против 9,4% по итогам 2024-го.
Эксперты банка прогнозируют, что промышленный сектор будет расти на 7% в год, что обусловлено внешним спросом на продукты питания, нефтехимическую продукцию и текстиль, а также внутренним спросом на продукцию горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Кроме того, они ожидают, что сектор услуг продолжит восходящую динамику, прогнозируя его рост на уровне 7,8% в 2025 году и 7,9% в 2026-м.
В этом году партнерству между Узбекистаном и АБР исполняется 30 лет. С момента присоединения республики к АБР (в 1995 году), банк выделил стране займы, гранты и техническое содействие государственному сектору на общую сумму $14,5 млрд.