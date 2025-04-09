АБР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году — подробности

Эксперты банка прогнозируют, что промышленный сектор будет расти на 7% в год, что обусловлено внешним спросом на продукты питания, нефтехимическую продукцию и текстиль, а также внутренним спросом на продукцию горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Кроме того, они ожидают, что сектор услуг продолжит восходящую динамику, прогнозируя его рост на уровне 7,8% в 2025 году и 7,9% в 2026-м.