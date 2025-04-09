Воронежский «Квант» остановил производство отечественных телевизоров

По данным Kartoteka.ru, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через ООО «Квант-Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м. соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220. По итогам 2024 года выручка «Кванта» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 13 млрд и 46 млн руб. соответственно.