Реконструкцию бульвара Архитекторов в Омске обещают завершить к 1 августа

Так, в настоящее время строительная готовность новой дороги составляет 67,5%. Подрядчик продолжает монтаж опор наружного освещения и контактной сети, установку оборудования системы фото- и видеофиксации, разравнивает зоны под велодорожки и пешеходные тротуары, уплотняет песчаное основание под ними.
В ближайшее время на объекте возобновят начатые в прошлом году работы по устройству гранитных бордюров.
Парковку в районе ТЦ «Тополиный» начнут делать в мае, тогда же приступят к укладке тротуарной плитки.
В июне запланированы укладка верхнего слоя асфальта по всей ширине проезжей части, установка дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений. А в завершение работ пройдет озеленение, нанесение разметки и установка остановочных павильонов.
В полном объёме реконструкцию бульвара Архитекторов планируется завершить в установленные контрактом сроки — к 1 августа 2025 года.