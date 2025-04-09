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Реконструкцию бульвара Архитекторов в Омске обещают завершить к 1 августа

В пресс-центре городской администрации в среду, 9 апреля 2025 года, со ссылкой на директора Управления капитального строительства Алексея Суховеева рассказали о степени готовности и проводимых работах на реконструируемом бульваре Архитекторов.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, в настоящее время строительная готовность новой дороги составляет 67,5%. Подрядчик продолжает монтаж опор наружного освещения и контактной сети, установку оборудования системы фото- и видеофиксации, разравнивает зоны под велодорожки и пешеходные тротуары, уплотняет песчаное основание под ними.

В ближайшее время на объекте возобновят начатые в прошлом году работы по устройству гранитных бордюров.

Парковку в районе ТЦ «Тополиный» начнут делать в мае, тогда же приступят к укладке тротуарной плитки.

В июне запланированы укладка верхнего слоя асфальта по всей ширине проезжей части, установка дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений. А в завершение работ пройдет озеленение, нанесение разметки и установка остановочных павильонов.

В полном объёме реконструкцию бульвара Архитекторов планируется завершить в установленные контрактом сроки — к 1 августа 2025 года.