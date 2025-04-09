Реконструкцию бульвара Архитекторов в Омске обещают завершить к 1 августа

Так, в настоящее время строительная готовность новой дороги составляет 67,5%. Подрядчик продолжает монтаж опор наружного освещения и контактной сети, установку оборудования системы фото- и видеофиксации, разравнивает зоны под велодорожки и пешеходные тротуары, уплотняет песчаное основание под ними.