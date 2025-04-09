Минфин высказался о деньгах с республиканского субботника 12 апреля

Стало известно, как будут аккумулироваться деньги, которые белорусы заработают во время республиканского субботника 12 апреля. Это определяет соответствующее постановление Министерства финансов (№ 18 от 4 апреля 2025 года), передает БелТА.
Так, на отдельные банковские счета районных и городских исполкомов будут перечисляться деньги, заработанные республиканскими органами госуправления и другими госорганизациями, которые подчинены правительству. На эти же счета и местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями будут перечисляться средства, которые будут заработаны на субботнике в объемах, которые добровольно определены работниками.
Некоммерческие организации, задействованные в субботнике, перечислят наличные деньги в добровольном размере на отдельные счета районных и городских исполкомов или на текущие банковские счет с последующим их перечислением на отдельные счета местных властей.
Также и рай- и горисполкомы ежедневно перечисляют на отдельные счета областных исполкомов средства с республиканского субботника. А затем уже облисполкомы и Мингорисполком направляют средства на отдельный банковский счет Минфина в Нацбанке.
Напомним, Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля.
А еще Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля. Кроме того, Минтруда предупредило, что белорусы с простудой и другими болезнями не выйдут на субботник.
Еще Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.