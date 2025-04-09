Минфин высказался о деньгах с республиканского субботника 12 апреля

Так, на отдельные банковские счета районных и городских исполкомов будут перечисляться деньги, заработанные республиканскими органами госуправления и другими госорганизациями, которые подчинены правительству. На эти же счета и местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями будут перечисляться средства, которые будут заработаны на субботнике в объемах, которые добровольно определены работниками.