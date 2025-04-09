Представлена архитектура программы ПМЭФ-2025

«Экономика развития: обеспечивая рост», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству» — так обозначили главные блоки дискуссий форума. Участники ПМЭФ обсудят развитие беспилотных систем, искусственный интеллект в медиасфере, рынок здорового питания, демографическую политику и другие актуальные вопросы.