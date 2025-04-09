«Полное импортозамещение»: новый кабель для Нижнекамской ГЭС произвели в Татарстане

Кабельная линия — важнейший элемент схемы выдачи мощности Нижнекамской ГЭС.
Сенсационная новость о том, как «Татэнерго» решило вопрос с модернизацией многострадальной Заинской ГРЭС: парогазовое оборудование для нее теперь будет отечественным, — заслонила не менее знаковый для компании проект. Причем также реализованный на российском, и даже больше — почти полностью на татарстанском оборудовании. В феврале «Татэнерго» получило постоянное разрешение Приволжского управления Ростехнадзора на допуск к эксплуатации первой очереди новой кабельной линии 500 кВ на Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах.
Кабельная линия — важнейший элемент схемы выдачи мощности ГЭС. На Нижнекамской, как известно, установлено 16 гидроагрегатов суммарной мощностью 1205 МВт (примерно 22% всей генерации в составе «Татэнерго»), 16 генераторов с которых — в группах по четыре — замкнуты на четыре блочных трансформатора напряжением 500 кВ каждый. В советские годы, когда станцию строили, — в прошлом году, кстати, исполнилось 45 лет с момента пуска ее первого гидроагрегата — на ней применили множество революционных для своего времени технических решений. Одним из таких стала прокладка от трансформаторов до открытого распределительного устройства (ОРУ), через которое единственная в Татарстане ГЭС выдает свою продукцию, то есть электроэнергию и мощность, в ЕЭС России, не на традиционные воздушные ЛЭП (как, например, на Чебоксарской ГЭС, ровеснице Нижнекамской), а на трехфазные маслонаполненные кабельные линии типа МВДТ-500−1×625 производства завода «Камкабель».
В те годы на это пошли, видимо, чтобы и существенно сэкономить на капзатратах (тем более что ГЭС рождалась долго и в муках), и чтобы поддержать советскую инновацию. Аналогичное техническое решение, кстати, применили тогда еще на двух советских гидростроях — Токтогульской ГЭС в Киргизии и Усть-Илимской в Иркутской области. Вообще маслонаполненные кабели с тех пор получили широкое распространение в электросетевом комплексе. Особенностью кабелей на этих трех ГЭС стал именно сверхвысокий класс напряжения — 500 кВ. Таких линий в энергетике очень мало.
Общая длина четырех линий, заполненных специальным изоляционным маслом С-220, на Нижнекамской ГЭС превышает 2,3 км (в трехфазном исчислении все три кабеля в бумажной изоляции просто проложены внутри стальных труб). В четыре этапа, до 2027 года, по одной линии в год, их заменят на современные кабели из сшитого полиэтилена (СПЭ). Проектом предусмотрен демонтаж «старых» линий, установка опор кабеленесущей системы по всей трассе тоннеля, прокладка новых линий, монтаж новых концевых муфт на ОРУ-500 и на блочных трансформаторах и замена трансформаторных вводов. На Нижнекамской ГЭС работ подобного масштаба до сих пор вообще не проводилось.
Самое же интересное — проект, во многом уникальный для энергетики всей страны, реализуется практически целиком на оборудовании из Татарстана. Да еще и силами местных подрядчиков. Эксклюзивными подробностями с «Татар-информом» поделились в «Татэнерго».
Пришлось собирать разношерстную команду из отечественных исполнителей.
Инвестпроект на Нижнекамской ГЭС в «Татэнерго» начали во многом вынужденно — дело в том, что маслонаполненные кабельные линии при нормативном сроке эксплуатации в 25 лет прослужили уже почти полвека. И все бы ничего, но бумажная изоляция фаз со временем начала стареть. Как следствие — в самом масле постоянно росли концентрации растворенных оксида и диоксида углерода.
Для устранения этой проблемы на ГЭС по специально разработанной технологии масло периодически дегазировали. Это помогало нормализовать параметры внутри трубопроводов, но только на время. Было понятно, что проблему таким образом удается купировать, но не устранить.
Логичным выходом выглядел капитальный ремонт линий. Но, как рассказал «Татар-информу» главный инженер Нижнекамской ГЭС Сергей Шорин, производителей маслонаполненных кабелей и, что не менее важно, запасных и расходных частей к ним на рынке давно не осталось. Поэтому альтернативный проект, разработанный новосибирской компанией «ЦентрЭнергоСтройПроект» еще в 2018 году, сразу предполагал замену «старых» кабелей на технологически более современные, более эффективные и, что немаловажно, экологически абсолютно безопасные — с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Оставалось решить, где их взять.
До эпохи санкций в «Татэнерго», вероятно, над выбором особо и не раздумывали бы, тем более что кабельные системы с СПЭ-изоляцией на высокое напряжение в нашей стране тогда создавались с использованием кабеля и муфт производства Германии или Южной Кореи. К тому же и «коллеги по цеху» ранее уже воспользовались обоими вариантами. Так, Токтогульская ГЭС «отстрелялась» раньше всех, сделав ставку на южнокорейскую систему (впрочем, перед Кыргызстаном проблем с импортом и сегодня бы не стояло). А на Усть-Илимской ГЭС ведут установку первой линии китайского производителя, того же самого, что оснастил подобными кабелями Крымский мост.
Для Нижнекамской ГЭС, как нетрудно догадаться, также остались доступны предложения либо китайских, либо отечественных заводов. Отмерив семь раз, в «Татэнерго» сделали выбор в пользу последних. Как отметил Сергей Шорин, сложность проекта заключалась еще и в том, что «единого окна» у него изначально не было — компании пришлось собрать разношерстную команду из российских (в основном татарстанских) исполнителей.
Так, к перепроектированию в срочном порядке привлекли местную компанию ЭСК, поставщиком кабеля выбрали завод «Таткабель», муфты заказали у компании «Скат» (производит она их на зеленодольском предприятии «Энергоинновации»), трансформаторные вводы — у московского «Изолятора», ограничители перенапряжения — у питерской фирмы НИИ «ЗАИ», а системы мониторинга кабеля и трансформаторных вводов — у пермского ООО «Димрус».
Наконец, подрядной организацией выбрали татарстанский «Гидроэлектромонтаж», руководитель которого Александр Глухов по иронии судьбы, еще будучи молодым специалистом, участвовал в прокладке на Нижнекамской ГЭС «старых» маслонаполненных кабелей. Теперь ему предстояло вернуться в те же подземные помещения в машзале, чтобы их демонтировать.
В каждой из «старых» кабельных линий залито свыше 20 кубов масла.
Первый этап проекта стартовал в прошлом году. Для минимизации потерь на ОРЭМ начать решили с третьей кабельной линии, далее в планах — вторая, первая и, наконец, четвертая. Сначала предстояло выполнить демонтаж существующего маслонаполненного кабеля с соединительно-разветвительными и концевыми муфтами и кабельными вводами, ограничителей перенапряжения (ОПН) и герметичных вводов блочного трансформатора. Потом необходимо было смонтировать 7830 м нового кабеля с изоляцией из СПЭ (с учетом 6-процентного монтажного запаса) — в отличие от «старого» три фазы проложены отдельно, а не в одной трубе. А также 24 концевые муфты, 6 ОПН и 12 трансформаторных вводов.
Параллельно на ГЭС сразу сформировали аварийный запас материалов — кабель длиной 902 м, две соединительные муфты, по одной концевой и штекерной муфте и два трансформаторных ввода.
Особое внимание уделили экологии. Ведь в каждой из четырех «старых» кабельных систем залито свыше 20 кубометров изоляционного масла, то есть в общей сложности предстоит извлечь еще почти 60 кубометров. Для исключения протечек масла пришлось разработать особую схему по выемке кабелей из стальной трубы. Однако первый «подход к снаряду» успехом не увенчался. Поначалу кабель планировали вынимать из трубы по одной фазе, и сразу всей строительной длины, а это порядка 700 метров! Но крепление троса лебедки к кабелю сорвалось. Специалистам «Гидроэлектромонтажа» пришлось придумать новый способ крепления.
Демонтаж трубопроводов тоже потребовал особой осторожности — стальные трубы нарезали кусками по полтора-два метра (пожаробезопасным инструментом — сабельной пилой), после чего каждый кусок — для полного исключения попадания остатков масла даже на пол в кабельном тоннеле — с двух сторон наглухо тампонировали. И только потом поднимали на поверхность.
Параллельно работы велись на блочном трансформаторе — с него тоже сливали масло, демонтировали кожухи, барьерную изоляцию, токовые перемычки, кабельные и трансформаторные вводы. Интересно, что этот конечный узел кабельной системы с момента монтажа маслонаполненных трубопроводов никогда на ГЭС для обслуживания не разбирали. Это обернулось еще одним непредвиденным затруднением. Так, поначалу в «Татэнерго» приобрели трансформаторные вводы, которые, по документации завода-изготовителя, можно было установить вместо действующих. Но на практике выяснилось, что новые комплектующие сильно отличаются от эксплуатируемых. Инженерам «Энергоинновации» пришлось в авральном режиме адаптировать существующую консоль под новую токовую перемычку.
Еще одним ноу-хау можно назвать и монтаж по всей длине тоннеля кабеленесущей системы на опорах, которую приобрели у московского завода «РКС-пласт». Дело в том, что стальные трубопроводы маслонаполненного кабеля со стенками толщиной в 10 мм чрезвычайно устойчивы к механическим воздействиям. А вот кабели с изоляцией из СПЭ оказались более «нежными». Поэтому в том же помещении новый кабель решено было проложить на консолях — треугольником, по гибкой системе, с провисами через определенные промежутки.
Замена кабельных линий повысит надежность схемы выдачи мощности Нижнекамской ГЭС.
По словам Сергея Шорина, «выполнив весь комплекс предусмотренных проектом работ и преодолев ряд непредвиденных проблем, команда исполнителей уникального проекта добилась готовности к вводу в эксплуатацию новой кабельной линии». Ее тестовые испытания прошли в конце декабря прошлого года, а 24 января 2025-го с разрешения инспекторов Ростехнадзора и ОДУ Средней Волги линию поставили под рабочее напряжение. И чуть позже окончательно ввели в промышленную эксплуатацию.
Как рассказал «Татар-информу» генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев, замена маслонаполненных кабельных линий на кабели с СПЭ-изоляцией радикально повысит, прежде всего, надежность схемы выдачи мощности Нижнекамской ГЭС. «Понимаете, у нас на станции на одну кабельную линию завязано по четыре генератора. То есть если что-то случается с линией, мы теряем 25% выдачи мощности всей станции. А маслонаполненные кабели свой ресурс отработали уже дважды. Это был для нас недопустимый риск. Поэтому мы за три года заменим все линии. И снимем проблему», — объяснил глава компании.
В связи с этим в «Татэнерго» предпочитают не оценивать будущую экономию операционных затрат. Но, на самом деле, она будет существенной — прежде всего, из-за отсутствия масла под давлением и, следовательно, дорогостоящего подпитывающего оборудования. Это же, что очевидно, полностью снимает и риск утечек масла, а следовательно, и загрязнения окружающей среды при повреждении трубопроводов (в «старой» системе он был минимален, но все же был, ведь в ней были и масло, и фланцевые соединения).
Снижаются теперь и риски выхода кабельной линии из строя из-за старения бумажной изоляции, поскольку фазы новых кабелей изолированы иначе. Повышается и пожаробезопасность. А система мониторинга поможет отслеживать и частичные разряды, и температурные колебания по всей длине новой линии.
По данным завода «Таткабель», кабель сверхвысокого напряжения 500 кВ с изоляцией из СПЭ обладает целым рядом преимуществ, что и сделало его наилучшей альтернативой маслонаполненным кабелям старого поколения на объектах электросетевого хозяйства. Среди таковых — высокая пропускная способность и увеличение предела передаваемой мощности, эластичность и гибкость, что позволяет свободно менять направление прокладки и делать ее разноуровневой, использовать на сложных трассах. А также широкий диапазон температур эксплуатации (на Усть-Илимской ГЭС, кстати, для своих кабелей используют еще и нагревательные устройства), простота конструкции и технологии изготовления кабеля, его монтажа.
По словам Раузила Хазиева, реализация столь уникального проекта на Нижнекамской ГЭС — это вклад «Татэнерго» в укрепление технологического и энергетического суверенитета. В компании не стали озвучивать сумму инвестиций в проект. Отметив, что в данном случае сознательно пошли на некоторые риски, понимая, что поддерживают своим заказом разработку новой отечественной технологии. В некотором смысле Нижнекамская ГЭС снова, как и полвека назад, стала экспериментальной площадкой для испытания российского инновационного продукта. По некоторым данным, с учетом удорожания меди и других комплектующих проект в любом случае обойдется компании не дешевле 1 млрд рублей.