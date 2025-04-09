«Полное импортозамещение»: новый кабель для Нижнекамской ГЭС произвели в Татарстане

Кабельная линия — важнейший элемент схемы выдачи мощности ГЭС. На Нижнекамской, как известно, установлено 16 гидроагрегатов суммарной мощностью 1205 МВт (примерно 22% всей генерации в составе «Татэнерго»), 16 генераторов с которых — в группах по четыре — замкнуты на четыре блочных трансформатора напряжением 500 кВ каждый. В советские годы, когда станцию строили, — в прошлом году, кстати, исполнилось 45 лет с момента пуска ее первого гидроагрегата — на ней применили множество революционных для своего времени технических решений. Одним из таких стала прокладка от трансформаторов до открытого распределительного устройства (ОРУ), через которое единственная в Татарстане ГЭС выдает свою продукцию, то есть электроэнергию и мощность, в ЕЭС России, не на традиционные воздушные ЛЭП (как, например, на Чебоксарской ГЭС, ровеснице Нижнекамской), а на трехфазные маслонаполненные кабельные линии типа МВДТ-500−1×625 производства завода «Камкабель».