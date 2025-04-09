Стало известно, кто будет ремонтировать «трассу смерти» Тюмень — Омск

Ремонтные мероприятия будут проводиться в несколько этапов с 1 мая 2025 года по 12 февраля 2027 года. План работ включает демонтаж старого покрытия, укладку нового асфальта, укрепление обочин, монтаж дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение термопластиковой разметки. Все работы выполняются за счёт средств федерального бюджета.