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Стало известно, кто будет ремонтировать «трассу смерти» Тюмень — Омск

Ремонт проведут на участке с 456 по 470 км в Тюкалинском районе Омской области.

Источник: Аргументы и факты

ФКУ «Сибуправдор» определило подрядчика для капитального ремонта участка федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск. Аукцион выиграло АО «ДРСУ № 6», сумев предложить наиболее выгодную цену в 539,9 млн рублей, что на 100 млн рублей ниже первоначальной стоимости контракта.

Подрядчику предстоит обновить дорожное полотно на 14-километровом отрезке с 456 по 470 километр в Тюкалинском районе Омской области. Цель работ — восстановление трассы и улучшение условий безопасности движения транспорта.

Ремонтные мероприятия будут проводиться в несколько этапов с 1 мая 2025 года по 12 февраля 2027 года. План работ включает демонтаж старого покрытия, укладку нового асфальта, укрепление обочин, монтаж дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение термопластиковой разметки. Все работы выполняются за счёт средств федерального бюджета.