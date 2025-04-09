Стало известно, кто будет ремонтировать «трассу смерти» Тюмень — Омск

ФКУ «Сибуправдор» определило подрядчика для капитального ремонта участка федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск. Аукцион выиграло АО «ДРСУ № 6», сумев предложить наиболее выгодную цену в 539,9 млн рублей, что на 100 млн рублей ниже первоначальной стоимости контракта.
Подрядчику предстоит обновить дорожное полотно на 14-километровом отрезке с 456 по 470 километр в Тюкалинском районе Омской области. Цель работ — восстановление трассы и улучшение условий безопасности движения транспорта.
Ремонтные мероприятия будут проводиться в несколько этапов с 1 мая 2025 года по 12 февраля 2027 года. План работ включает демонтаж старого покрытия, укладку нового асфальта, укрепление обочин, монтаж дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение термопластиковой разметки. Все работы выполняются за счёт средств федерального бюджета.