В Башкирии планируют расширить перечень субсидируемых авиарейсов.

Ежегодно в бюджете Башкирии закладывается 131 млн рублей на субсидирование внутренних авиарейсов, в том числе совместно с другими регионами. В 2024 году Башкирия софинансировала 9 авиарейсов, в нынешнем году Росавиацией согласовано субсидирование 8 направлений. Об этом на пресс-конференции в международном аэропорту «Уфа» рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов.