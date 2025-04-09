В Башкирии планируют расширить перечень субсидируемых авиарейсов.

Ежегодно в бюджете Башкирии закладывается 131 млн рублей на субсидирование внутренних авиарейсов, в том числе совместно с другими регионами. В 2024 году Башкирия софинансировала 9 авиарейсов, в нынешнем году Росавиацией согласовано субсидирование 8 направлений. Об этом на пресс-конференции в международном аэропорту «Уфа» рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов.
Руслан Гарипов сообщил о намерениях наладить авиасообщение из Уфы со всеми городами-миллионниками страны. Однако сделать это сейчас невозможно, поскольку в некоторых городах закрыты аэропорты. Для ряда городов, находящихся относительно недалеко от Уфы (Самара, Пермь), целесообразнее использовать имеющиеся виды транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).
Кроме того, рассматривается вопрос о возможном субсидировании международных авиарейсов. Подготовлен проект соответствующего постановления правительства, сейчас он находится на согласовании. Среди возможных направлений: Минск, Сухуми, Казахстан.