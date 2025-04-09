Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко

К слову, несколько лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что никак не может полюбить рапсовое масло, за которое всех агитирует. Тогда во время рабочей поездке по Минщине белорусский лидер попробовал несколько сортов растительного масла, горчичное, льняное, а когда ему дали еще рапсовое масло, сделал неожиданное признание: «Ну, это у меня есть. Мне надо привыкать к нему. А то я всех агитирую, а сам…».