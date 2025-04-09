Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко

Беларусь заняла второе место в списке стран-экспортеров рапсового масла в Китай, сообщает Sputnik Беларусь.
По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале 2025-го на китайский рынок было закуплено примерно 68 тысяч тонн рапсового масла.
Причем в топ-3 вошли: Россия, продавшая 175 тысяч тонн рапсового масла, Беларусь (68 тысяч тонн), а третье занял за ОАЭ (46 тысяч тонн).
К слову, несколько лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что никак не может полюбить рапсовое масло, за которое всех агитирует. Тогда во время рабочей поездке по Минщине белорусский лидер попробовал несколько сортов растительного масла, горчичное, льняное, а когда ему дали еще рапсовое масло, сделал неожиданное признание: «Ну, это у меня есть. Мне надо привыкать к нему. А то я всех агитирую, а сам…».
Кстати, ранее в Беларуси продажи рапсового масла выросли в 5,5 раза за два года.
А еще власти Турции отсрочили запрет экспорта лимонов в Беларусь и другие страны.
Кроме того, Александр Лукашенко дал прогноз белорусской экономике: «Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится».