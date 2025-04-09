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40 млрд тенге выделено для поддержки зерновой отрасли Казахстана

Правительством из резерва выделено 40 млрд тенге для поддержки сельхозтоваропроизводителей. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передаёт BaigeNews.kz.

Средства планируется направить на решение комплекса задач, среди которых обеспечение качественного проведения весенне-полевых работ, высвобождение элеваторных ёмкостей для приёма урожая 2025 года, повышение конкурентоспособности казахстанского экспорта зерновых, а также освоение новых рынков сбыта.

Как известно, в 2024 году в стране был собран рекордный урожай зерновых культур в объеме 25,2 млн тонн. Высокая урожайность была достигнута в результате правильного применения агротехнологий и благодаря благоприятным погодным условиям.

Вместе с тем, потребность внутреннего рынка составляет порядка 10 млн тонн.

На сегодня из этого экспортного потенциала 10 млн тонн направляются на традиционные рынки сбыта, по которым уже отработаны маршруты. 2 млн — на реализацию по дальним направлениям и новые рынки.

Таким образом, субсидирование удешевления стоимости затрат на транспортировку позволит аграриям своевременно экспортировать зерно на новые рынки и подготовить элеваторы к новому урожаю.

Напомним, по последним данным с сентября 2024 года по апрель текущего экспорт зерна составил 6,9 млн тонн или на 54% больше аналогичного периода 2023−2024 года.

На сегодня традиционными маршрутами экспорта являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Увеличены поставки в Иран и Азербайджан. Транзитные пути пролегают через территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Китая.