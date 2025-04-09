«Мы влипли»: в ЕС признали ухудшение отношений с США

Кроме того, в ЕС опасаются, что американские пошлины напрямую повлияют на европейских экспортеров и приведут к переориентации многомиллиардного китайского экспорта и его «сбросу» на рынки Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник объявила, что будет создана специальная «целевая группа» для защиты ЕС «от косвенных последствий в результате перенаправления торговли», и обсудила этот вопрос с премьер-министром Китая Ли Цянем.