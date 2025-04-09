«Мы влипли»: в ЕС признали ухудшение отношений с США

«Мы находимся в сложной ситуации. И она становится только хуже», — признался пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.
По последним имеющимся в наличии данным Европейской комиссии, в 2023 году чистый профицит торгового баланса ЕС с США составил 48 млрд евро, тогда как Трамп неоднократно говорил, что общий профицит торгового баланса ЕС на самом деле равняется 300−350 млрд долларов (275−320 млрд евро).
Чтобы его компенсировать, Трамп предложил ЕС покупать у США дополнительные объемы сжиженного природного газа. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подтвердила, что ЕС «полностью готов обсудить» это предложение Вашингтона.
Кроме того, в ЕС опасаются, что американские пошлины напрямую повлияют на европейских экспортеров и приведут к переориентации многомиллиардного китайского экспорта и его «сбросу» на рынки Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник объявила, что будет создана специальная «целевая группа» для защиты ЕС «от косвенных последствий в результате перенаправления торговли», и обсудила этот вопрос с премьер-министром Китая Ли Цянем.
Послы ЕС должны проголосовать по вопросу о введении ответных пошлин в размере до 25% на импорт из США на сумму 21 млрд евро 9 апреля.