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«Мы влипли»: в ЕС признали ухудшение отношений с США

Повышение Дональдом Трампом пошлин для торговых партнеров США поставило Европейский союз в «затруднительное положение», сообщает Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы находимся в сложной ситуации. И она становится только хуже», — признался пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.

Его комментарии последовали после того, как Трамп отклонил предложение ЕС о взаимной отмене пошлин на промышленные товары, известное как «ноль за ноль». Как утверждает Гилл, это обсуждалось «на каждой встрече» с официальными лицами США с момента возвращения Трампа в Белый дом, говорится в статье.

По последним имеющимся в наличии данным Европейской комиссии, в 2023 году чистый профицит торгового баланса ЕС с США составил 48 млрд евро, тогда как Трамп неоднократно говорил, что общий профицит торгового баланса ЕС на самом деле равняется 300−350 млрд долларов (275−320 млрд евро).

Чтобы его компенсировать, Трамп предложил ЕС покупать у США дополнительные объемы сжиженного природного газа. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подтвердила, что ЕС «полностью готов обсудить» это предложение Вашингтона.

Кроме того, в ЕС опасаются, что американские пошлины напрямую повлияют на европейских экспортеров и приведут к переориентации многомиллиардного китайского экспорта и его «сбросу» на рынки Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник объявила, что будет создана специальная «целевая группа» для защиты ЕС «от косвенных последствий в результате перенаправления торговли», и обсудила этот вопрос с премьер-министром Китая Ли Цянем.

Послы ЕС должны проголосовать по вопросу о введении ответных пошлин в размере до 25% на импорт из США на сумму 21 млрд евро 9 апреля.