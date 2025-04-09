Челябинская область лидирует в России по росту доходов

Самые «зарабатывающие» территории перечислила вице-премьер Татьяна Голикова. Она привела данные Росстата, в соответствии с которыми Калмыкия, Адыгея, Орловская, Смоленская и Челябинская области стали лучшими по динамике доходов. Это произошло в том числе благодаря адресным мерам поддержки, сообщает ТАСС.
«Удалось снизить уровень бедности до минимального с начала 2000-х гг. уровня в 7,2% по итогам 2024 года», — передает агентство.
По словам Голиковой, до 2030 года нужно добиться уровня бедности ниже 7% и ниже 5% — к 2036 году. Акцент в этой работе — на рост доходов многодетных семей. В частности, с 2026 года планируется внедрение семейной налоговой выплаты для родителей двух и более детей.
В конце марта глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что среднемесячная зарплата сотрудников крупных и средних предприятий в городе по итогам 2024 года составила почти 85 тыс. рублей. В муниципальных организациях, по словам мэра, заработки приблизились к 68 тыс. рублей.