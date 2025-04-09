Челябинская область лидирует в России по росту доходов

По словам Голиковой, до 2030 года нужно добиться уровня бедности ниже 7% и ниже 5% — к 2036 году. Акцент в этой работе — на рост доходов многодетных семей. В частности, с 2026 года планируется внедрение семейной налоговой выплаты для родителей двух и более детей.