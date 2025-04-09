Доллар подорожал на Br0,0191 — его курс составил Br3,1642.
Курс юаня стал выше на Br0,0078 и составил Br4,2286 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0099 и составил Br3,6437 за 100 российских рублей.
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 9 апреля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0191 — его курс составил Br3,1642.
Курс юаня стал выше на Br0,0078 и составил Br4,2286 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0099 и составил Br3,6437 за 100 российских рублей.