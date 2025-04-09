Обход Балахны вошел в план правительства РФ со сроком ввода в 2036 году

В 2019 году заключили контракт на корректировку проекта — сначала с ООО «Проектный институт “Волгаавтодорпроект”», но затем его расторгли и заключили контракт с АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». В 2020 году поступила заявка на строительство обхода по концессии от компании, связанной с СК «Орион плюс». Тогда стало известно, что дорога будет платной, объем инвестиций вырос до 15 млрд руб. В 2021 году компания отозвала заявку после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.