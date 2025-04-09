Посол Турции в Беларуси пояснил, почему подорожал отдых

«Некоторый рост мог произойти, но тут еще параллельно нужно понимать, что ведется работа, чтобы Турцию избавить от имиджа страны, в которой отдыхать дешево. Планируется перевести ее в ранг тех стран, где качественный и достойный отдых», — рассказал дипломат в кулуарах III Белорусско-Российского туристического конгресса в Минске.