Посол Турции в Беларуси пояснил, почему подорожал отдых

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Отдых в Турции в последние годы сильно подорожал для белорусов, с чем это связано, рассказал Sputnik посол страны в Беларуси Гючлю Джем Ышик.
«Некоторый рост мог произойти, но тут еще параллельно нужно понимать, что ведется работа, чтобы Турцию избавить от имиджа страны, в которой отдыхать дешево. Планируется перевести ее в ранг тех стран, где качественный и достойный отдых», — рассказал дипломат в кулуарах III Белорусско-Российского туристического конгресса в Минске.
Цифры по раннему бронированию, тем не менее, говорят, что стабильный спрос на отдых в Турцию среди белорусов сохраняется.
«В этом году фиксируется даже рост, и эта информация отражена в средствах массовой информации. Поэтому возможности, чтобы отдохнуть недорого, за разумные деньги, по-прежнему имеется», — отметил посол.
Он обратил внимание, что доходы Турции от туристической отрасли в прошлом году составили рекордные 62 млрд долларов, а страну посетило как никогда много туристов — 62 миллиона.
Чаще всего приезжали из России (6,7 млн человек), Германии (6,6 млн) и Великобритании (4,5 млн). В 2024 году отдохнули в Турции также около 335 тысяч путешественников из Беларуси.
«В этом году мы тоже видим высокий интерес белорусских граждан к отдыху в Турции — и это не только пляжный отдых. Это зимний, культурный, пешеходный, религиозный, деловой, событийный, спортивный, оздоровительный, гастрономический и другие виды туризма», — заключил он.
Ранее сообщалось, что отдых в Турции значительно подорожает в 2025 году из-за выросшей инфляции в стране, повышения уровня обслуживания в отелях и затрат на их реновацию. В данный момент средняя стоимость путевок из Беларуси (на двоих, на 7 дней, с питанием) составляет две тысячи евро.