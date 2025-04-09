Производство рыбы в Казахстане снизилось на 20%

По итогам января-декабря 2024 года в Казахстане произвели 37,4 тыс. тонн свежей, охлажденной или мороженой рыбы — на 20,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.
В свою очередь, объем выпуска приготовленной или консервированной рыбы, икры и ее заменителей сократился на 5,2%, до 12,2 тыс. тонн.
Тем временем производство мороженых, приготовленных или консервированных ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных составило 3 тонны — столько же, сколько и годом ранее. И, наконец, объем выпуска муки, порошка, гранул и прочих продуктов из рыбы и ракообразных достиг 3,2 тыс. тонн, увеличившись на 18,7% в годовом выражении.
Что касается уровня самообеспечения, за январь-декабрь прошлого года казахстанские компании перекрыли 43,9% спроса (включая реализацию на внутреннем рынке и экспорт) на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков, против 46,2% годом ранее.
За этот же период производство в целом по сектору сократилось на 17%, составив 50,1 тыс. тонн, а объем импорта уменьшился на 9,1%, до 64 тыс. тонн.
Экспорт продукции достиг 23,6 тыс. тонн — на 7,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объемы реализации на внутреннем рынке в результате сократились сразу на 14,1%, до 90,6 тыс. тонн.
Интересно при этом, что потребление в секторе выросло. Так, в четвертом квартале прошлого года потребление рыбы и морепродуктов в расчете на душу населения составило 3,7 кг — на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В городах потребление достигло 3,7 кг, в сельской местности — 3,8 кг.
Из этих 3,7 кг на свежую или охлажденную рыбу пришлось 2,2 кг, на мороженую — 544 г, на сельдь — 410 г, на неделикатесные рыбные консервы — 125 г.
В региональном разрезе наибольший показатель потребления был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: 5,4 кг на душу населения в квартал. Далее следуют Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области: по 5,3 кг в каждом из регионов. Наименьшие объемы потребления были отмечены в Шымкенте: 1,6 кг. Следом идут Мангистауская (2,8 кг), Туркестанская и Абайская (по 3,2 кг) области.
Теперь о тратах населения. В четвёртом квартале прошлого года расходы на рыбу и морепродукты в среднем по стране составили 6,4 тыс. тенге на человека в квартал — на 11,8% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период предыдущего года.
В региональном разрезе наибольший показатель был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: 10,8 тыс. тенге. Следом идут Алматы, Северо-Казахстанская, Карагандинская и Атырауская области.
Наименьшие расходы на рыбу и морепродукты наблюдались в Шымкенте, а также в Мангистауской и Абайской областях.
Цены на рыбу и морепродукты в Казахстане по итогам марта 2025-го выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Переработанная и консервированная рыба подорожала на 13,3%, свежая или мороженая рыба и морепродукты — на 8,6%.
Среди переработанной продукции сильнее всего выросли в цене скумбрия холодного копчения (на 18,2%), солёная сельдь (на 17,5%), красная икра (на 10,6%), шпроты в масле (на 8,1%), деликатесные рыбные консервы (на 6,6%) и деликатесная солёная рыба (на 4,5%).
В категории свежей и мороженой продукции мороженая рыба подорожала на 10,8%, свежая или охлаждённая — на 8%, замороженные очищенные креветки — на 5,5%.
В региональном разрезе наибольший рост цен в секторе был зафиксирован в Актюбинской (на 19,3%), Алматинской (на 18,1%), Акмолинской (на 16%), Павлодарской (на 14,4%) и Туркестанской (на 12,6%) областях, наименьший — в Атырауской (на 0,3%) и Жетысуской (на 6,2%) областях, а также в Алматы (на 6,7%).