Производство рыбы в Казахстане снизилось на 20%

Интересно при этом, что потребление в секторе выросло. Так, в четвертом квартале прошлого года потребление рыбы и морепродуктов в расчете на душу населения составило 3,7 кг — на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В городах потребление достигло 3,7 кг, в сельской местности — 3,8 кг.