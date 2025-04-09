Рустам Минниханов ознакомился с работой промышленного гиганта CME

Инфраструктура двустороннего взаимодействия включает Генеральное консульство КНР в Казани и торгово-экономическое представительство Татарстана в Пекине. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов с китайскими компаниями и образовательными учреждениями, в рамках которых подписаны конкретные соглашения о сотрудничестве.