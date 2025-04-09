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Рустам Минниханов ознакомился с работой промышленного гиганта CME

Во время визита в Китай Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил холдинговую группу Chongqing Machinery & Electronics Holding (CME) — крупную инвестиционную компанию, отвечающую за управление государственными активами. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня холдинг напрямую контролирует 31 предприятие и 133 дочерние компании, охватывая ключевые отрасли промышленности. Среди них — производство высокотехнологичного оборудования, электронных компонентов, транспортной техники, а также базовых материалов и сервисов для машиностроения.

Визит стал частью деловой программы Минниханова в Чунцине, направленной на укрепление межрегиональных связей и поиск новых точек соприкосновения в промышленной кооперации.

Татарстан активно развивает сотрудничество с Китаем на различных уровнях. Республика заключила партнерские соглашения с несколькими китайскими провинциями, а также установила многочисленные межмуниципальные связи. Столица республики Казань поддерживает побратимские отношения с шестью китайскими городами.

Инфраструктура двустороннего взаимодействия включает Генеральное консульство КНР в Казани и торгово-экономическое представительство Татарстана в Пекине. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов с китайскими компаниями и образовательными учреждениями, в рамках которых подписаны конкретные соглашения о сотрудничестве.