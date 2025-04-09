В России автомобили оказались на 30% дороже, чем в Казахстане

Эксперт добавил, что в Казахстане, к примеру, есть закон, который не дает облагать утильсбором и ГДС электрокары и гибриды. По этой причине модель Lixiang L6 стоит в республике от 3,5 млн рублей, если просто ввезена физическим лицом в страну, в то время как в России он обойдется минимум в 6−7 млн рублей.