Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ипотека может подорожать в Казахстане — вице-премьер

В Казахстане планируют повысить корпоративный подоходный налог для банков второго уровня такую норму содержит проект нового Налогового кодекса.

Как это отразится на ипотеке, прокомментировал заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По мнению вице-премьера, в результате этого стоимость ипотечных программ банков второго уровня повысится.

«Думаю, да (ипотека подорожает — прим). Естественно, банк переложит эти проценты на ипотеку. Но придете ли вы брать эту ипотеку? И в этот момент возникает дилемма: дополнительные пять процентов взять на собственную себестоимость или переложить на потребителя? Рынок ипотеки является эластичным», — рассказал Жумангарин на брифинге в Мажилисе.

Жумангарин считает, что у казахстанцев есть достаточно хорошая альтернатива в виде «Отбасы банка» и государственной ипотечной компании.

«Потребитель может уйти туда либо в другой банк, который дает ипотеку не под 25 процентов, а повысит ее, скажем, на 3 процента», — добавил вице-премьер.