Ипотека может подорожать в Казахстане — вице-премьер

Как это отразится на ипотеке, прокомментировал заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По мнению вице-премьера, в результате этого стоимость ипотечных программ банков второго уровня повысится.
«Думаю, да (ипотека подорожает — прим). Естественно, банк переложит эти проценты на ипотеку. Но придете ли вы брать эту ипотеку? И в этот момент возникает дилемма: дополнительные пять процентов взять на собственную себестоимость или переложить на потребителя? Рынок ипотеки является эластичным», — рассказал Жумангарин на брифинге в Мажилисе.
Жумангарин считает, что у казахстанцев есть достаточно хорошая альтернатива в виде «Отбасы банка» и государственной ипотечной компании.
«Потребитель может уйти туда либо в другой банк, который дает ипотеку не под 25 процентов, а повысит ее, скажем, на 3 процента», — добавил вице-премьер.