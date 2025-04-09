Ипотека может подорожать в Казахстане — вице-премьер

«Думаю, да (ипотека подорожает — прим). Естественно, банк переложит эти проценты на ипотеку. Но придете ли вы брать эту ипотеку? И в этот момент возникает дилемма: дополнительные пять процентов взять на собственную себестоимость или переложить на потребителя? Рынок ипотеки является эластичным», — рассказал Жумангарин на брифинге в Мажилисе.