Запретят ли в Казахстане онлайн-кредиты

«Были предложения депутатов по запрету на выдачу онлайн-кредитов, и его мы направили на заключение правительства. Согласно заключению, банковские услуги ускоренными темпами переходят в цифровой формат. И вводить запрет на выдачу онлайн-займов мы считаем нецелесообразным», — ответил Кизатов в кулуарах Мажилиса.