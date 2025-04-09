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Запретят ли в Казахстане онлайн-кредиты

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов прокомментировал возможность запрета на выдачу онлайн-кредитов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По его словам, такой запрет вводиться не будет, несмотря на звучавшие ранее предложения.

«Были предложения депутатов по запрету на выдачу онлайн-кредитов, и его мы направили на заключение правительства. Согласно заключению, банковские услуги ускоренными темпами переходят в цифровой формат. И вводить запрет на выдачу онлайн-займов мы считаем нецелесообразным», — ответил Кизатов в кулуарах Мажилиса.

Теперь в правительстве будут работать над повышением безопасности самого процесса выдачи онлайн-кредитов.

«Есть определенные вопросы в части того, что мы должны дальше совершенствовать бизнес-процессы банков, чтобы выдача таких кредитов была максимально безопасной и эффективной», — добавил зампред АРРФР.