Запретят ли в Казахстане онлайн-кредиты

По его словам, такой запрет вводиться не будет, несмотря на звучавшие ранее предложения.
«Были предложения депутатов по запрету на выдачу онлайн-кредитов, и его мы направили на заключение правительства. Согласно заключению, банковские услуги ускоренными темпами переходят в цифровой формат. И вводить запрет на выдачу онлайн-займов мы считаем нецелесообразным», — ответил Кизатов в кулуарах Мажилиса.
Теперь в правительстве будут работать над повышением безопасности самого процесса выдачи онлайн-кредитов.
«Есть определенные вопросы в части того, что мы должны дальше совершенствовать бизнес-процессы банков, чтобы выдача таких кредитов была максимально безопасной и эффективной», — добавил зампред АРРФР.