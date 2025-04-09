В Самаре завод выпустил первый серийный опрыскиватель

— Разработки предназначены для внесения минеральных удобрений и защиты растений. Завод входит в топ-5 ведущих производителей. Новая модель создана в ответ на запросы российских фермеров для защиты высокорослых культур на поздних стадиях роста, — отметили в сообщении.