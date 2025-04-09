Эрдоган заявил, что Турции не страшен «шторм» от пошлин Трампа

Напомним, торговую войну «развязал» президент США Дональд Трамп. Он объявил о введении «взаимных» тарифов на импорт в отношении 185 государств, являющихся торговыми партнерами США. Минимальный размер тарифов на ввозимые товары составляет 10%. Но в отношении ряда стран величина пошлин определяется по специальной формуле и зависит от торгового дефицита США с этими странами.