Эрдоган заявил, что Турции не страшен «шторм» от пошлин Трампа

Президент уточнил, что Турция включена в перечень государств, в отношении которых введены невысокие тарифы, сообщает «Интерфакс».
«Мы верим, что мы пройдем через этот период проще, чем многие другие страны», — цитирует агентство «Анадолу» выступление Эрдогана в Анкаре на встрече правящей Партии справедливости и развития.
США определили для турецкого импорта тариф в размере 10%. Это не единственные пошлины в отношении продукции из Турции, ввозимой в Штаты. Ранее Белый дом обложил пошлинами металлы, экспортируемые из республики.
Эрдоган отметил, что торговая война, которая стартовала после введения американских пошлин, окажет влияние на мир:
Сказать, что надвигающийся шторм затронет всех, не будет преувеличением.
Президент Турции заверил, что Турция выдержит воздействие внешних шоков благодаря реализации экономической программы властей. Эрдоган также озвучил прогноз об устойчивом росте экономики страны в среднесрочной и долгосрочной перспективах, в отличие от других стран, сопоставимых с ней по экономическому уровню развития.
Напомним, торговую войну «развязал» президент США Дональд Трамп. Он объявил о введении «взаимных» тарифов на импорт в отношении 185 государств, являющихся торговыми партнерами США. Минимальный размер тарифов на ввозимые товары составляет 10%. Но в отношении ряда стран величина пошлин определяется по специальной формуле и зависит от торгового дефицита США с этими странами.