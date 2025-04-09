Власти Тольятти намерены спасти ОАО «ДРСУ»

Парламентарий напомнил, что муниципальное предприятие «ДРСУ» было создано администрацией Тольятти в 1996 году. Спустя 10 лет оно было реорганизовано в открытое акционерное общество. Администрация Тольятти осталась единственным акционером и собственником организации. ОАО «ДРСУ» занималось ремонтом дорог, дворов и проездов к ним, обслуживанием дорожного хозяйства. До 2016 года предприятие ежегодно получало от администрации Тольятти ежегодные подряды и было высокорентабельным. Решением Арбитражного суда Самарской области от 11 июня 2021 года общество признано банкротом. План дальнейших действий по спасению предприятия представлен в виде дорожной карты, однако администрация Тольятти точных сроков по выводу из банкротства не предоставляла.