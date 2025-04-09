Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самарской области посетил подшипниковый завод

Губернатор Самарской области впервые посетил предприятие региона.

Источник: Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев впервые посетил подшипниковый завод. Рабочая поездка прошла в начале апреля, об этом глава региона сообщил на своей странице.

— Осмотрел производственную площадку и цеха. Используется современное высокотехнологичное оборудование, применяются инновационные технологии, — отметил Вячеслав Федорищев.

Завод изготавливает более 5 тысяч различных видов подшипников, в числе которых высокоточные, уникальные для страны. Их применяют в производстве, кораблестроении, станкостроении, автомобилестроении и приборостроении.