Глава Самарской области посетил подшипниковый завод

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев впервые посетил подшипниковый завод. Рабочая поездка прошла в начале апреля, об этом глава региона сообщил на своей странице.
— Осмотрел производственную площадку и цеха. Используется современное высокотехнологичное оборудование, применяются инновационные технологии, — отметил Вячеслав Федорищев.
Завод изготавливает более 5 тысяч различных видов подшипников, в числе которых высокоточные, уникальные для страны. Их применяют в производстве, кораблестроении, станкостроении, автомобилестроении и приборостроении.