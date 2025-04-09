«Молдовагаз» может лишиться лицензии на поставку газа в Молдову

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) ускорило сроки сертификации оператора газотранспортной системы ООО «Вестмолдтрансгаз» и обязало «Молдовагаз» завершить процедуру разделения газотранспортных сетей до 31 июля 2025 года.
«Таким образом, если АО “Молдовагаз” не завершит процедуру разделения в соответствии с условиями, предусмотренными ст. 28 Закона о природном газе до 31.07.2025, НАРЭ отзовет лицензию, выданную компании, и назначит другого поставщика с обязательством доставки природного газа потребителям по регулируемым ценам», — заявили в Министерстве энергетики.
В НАРЭ сообщили, что решение принято в соответствии с обязательствами, принятыми Молдовой перед Евросоюзом в рамках совместной стратегии, подписанной 4 февраля 2025 года о энергетической независимости и устойчивости. Согласно документу, молдавские власти обязались «окончательно устранить любую форму зависимости от природного газа из Российской Федерации и ускорить интеграцию страны в европейский энергетический рынок».
Руководство АО «Молдовагаз» заявило, что приняло к сведению решение НАРЭ. Там отметили, что данную информацию передадут акционерам — ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Молдовы, — после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
В компании также напомнили, что ранее предлагали «установить разумный крайний срок по внедрению процедуры разделения, а именно 1 апреля 2026 года, что позволило бы согласовать внедрение необходимого плана действий и соответствующих решений органов управления предприятия, включая его акционеров, а также завершить все необходимые транзакции».