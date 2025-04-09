«Молдовагаз» может лишиться лицензии на поставку газа в Молдову

В компании также напомнили, что ранее предлагали «установить разумный крайний срок по внедрению процедуры разделения, а именно 1 апреля 2026 года, что позволило бы согласовать внедрение необходимого плана действий и соответствующих решений органов управления предприятия, включая его акционеров, а также завершить все необходимые транзакции».