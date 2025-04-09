МАРТ проверяет сеть «Санта»: есть вопросы к магазинам

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Нарушения правил торговли выявлены практически во всех торговых объектах сети «Санта», сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
В настоящее время МАРТ проводит проверку объектов ООО «Санта Ритейл», начата она была 19 марта текущего года. В ее ходе изучаются вопросы соблюдения законодательства в области торговли, общественного питания, защиты прав потребителей, рекламы и ценообразования.
По данным ведомства, контролеры уже посетили магазины в ряде городов, в том числе в Барановичах, Бресте, Витебске, Гродно, Ивацевичах, Кобрине, Минске, Солигорске, Гомеле, Речице и других.
«Нарушения о торговле установлены практически в каждом объекте — 77%», — говорится в сообщении.
В МАРТ также привели примеры выявленных в торговых объектах недочетов. Так, в 33% магазинов не соблюдались обязательные ассортиментные перечни товаров, в том числе в продаже не было крахмала, белокочанной капусты, огурцов, свежих яблок и картофеля.
Кроме того, в семи были обнаружены просроченные продукты — йогуртный торт, хлебобулочные изделия, сыр, мясо, колбасы, кулинарные изделия на сумму более 270 рублей.
Также в МАРТ отметили отсутствие ценников на ряд товаров, указания того, что в продуктах есть заменитель молочного жира, а в отдельных объектах у мест продажи обуви не было ковриков, зеркал и скамеек.
В ведомстве отметили, что проверка магазинов «Санта» сейчас продолжается.