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Движение ряда автобусов в Минске временно изменится по вечерам

В Минске движение ряда автобусов изменится по вечерам. Об этом информирует ГП «Столичный транспорт и связь».

Источник: РИА "Новости"

Причиной, как отметили в организации, является проведение тренировок сводной роты почетного караула. Изменения произойдут 8, 10, 15, 17, 22 и 24 апреля с 21.00 до 23.00. Это относится к работе автобусов № 29, № 1002-ТК, движение которых организуется от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улице Орловской, проспекту Пушкина и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Также предупредили об изменениях в работе автобусов №№ 44, 44д, 136. Они будут двигаться от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улице Орловской, проспекту Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.