Движение ряда автобусов в Минске временно изменится по вечерам

Причиной, как отметили в организации, является проведение тренировок сводной роты почетного караула. Изменения произойдут 8, 10, 15, 17, 22 и 24 апреля с 21.00 до 23.00. Это относится к работе автобусов № 29, № 1002-ТК, движение которых организуется от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улице Орловской, проспекту Пушкина и далее по маршрутам в обоих направлениях.