Более 150 миллиардов рублей инвестируют в обновление дорог Краснодара

В текущем году на реализацию программы будет направлено 3,8 миллиарда рублей, в 2026 году — свыше 13 миллиардов, а в 2027 году — 12,9 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог, а также на поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации и насосных станций.