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Более 150 миллиардов рублей инвестируют в обновление дорог Краснодара

В середине апреля в Краснодаре стартует главные проект — капитальный ремонт Тургеневского моста.

Источник: Комсомольская правда

Более 150 миллиардов рублей будет инвестировано в модернизацию дорожной инфраструктуры Краснодара. Согласно информации от пресс-службы администрации Краснодарского края, масштабная программа по улучшению дорожной сети краевой столицы, инициированная губернатором, стартовала в 2025 году и рассчитана на 10 лет.

До 2035 года планируется строительство и реконструкция 27 транспортных развязок, путепроводов и дорог. На данный момент проектно-сметная документация подготовлена для 17 объектов.

В текущем году на реализацию программы будет направлено 3,8 миллиарда рублей, в 2026 году — свыше 13 миллиардов, а в 2027 году — 12,9 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог, а также на поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации и насосных станций.

Среди приоритетных объектов — Западный подъезд к городу и Тургеневский мост. В ближайшее время начнется реконструкция улиц Красных Партизан и Есенина, путепровода по улице Фадеева, а также строительство развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского.

Кроме того, планируется разработка проектной документации для капитального ремонта путепровода на улице Офицерской и реконструкции улицы Тихорецкой (от дома № 5а до 2-го проезда Филатова).

Стоит отметить, что на время проведения ремонтных работ движение по Тургеневскому мосту будет частично ограничено. В ходе ремонта будут заменены опорные балки и железобетонные плиты, а также восстановлено покрытие тротуара и проезжей части.