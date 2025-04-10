Более 150 миллиардов рублей инвестируют в обновление дорог Краснодара

Более 150 миллиардов рублей будет инвестировано в модернизацию дорожной инфраструктуры Краснодара. Согласно информации от пресс-службы администрации Краснодарского края, масштабная программа по улучшению дорожной сети краевой столицы, инициированная губернатором, стартовала в 2025 году и рассчитана на 10 лет.
До 2035 года планируется строительство и реконструкция 27 транспортных развязок, путепроводов и дорог. На данный момент проектно-сметная документация подготовлена для 17 объектов.
В текущем году на реализацию программы будет направлено 3,8 миллиарда рублей, в 2026 году — свыше 13 миллиардов, а в 2027 году — 12,9 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог, а также на поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации и насосных станций.
Среди приоритетных объектов — Западный подъезд к городу и Тургеневский мост. В ближайшее время начнется реконструкция улиц Красных Партизан и Есенина, путепровода по улице Фадеева, а также строительство развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского.
Кроме того, планируется разработка проектной документации для капитального ремонта путепровода на улице Офицерской и реконструкции улицы Тихорецкой (от дома № 5а до 2-го проезда Филатова).
Стоит отметить, что на время проведения ремонтных работ движение по Тургеневскому мосту будет частично ограничено. В ходе ремонта будут заменены опорные балки и железобетонные плиты, а также восстановлено покрытие тротуара и проезжей части.