Reuters: в США хотят создать фонд для борьбы с Россией

Американские сенаторы от разных партий предложили создать фонд для поддержки санкций против судов, участвующих в транспортировке российских энергоресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters. Инициатива направлена на борьбу с так называемым «теневым флотом», который используется для обхода международных санкций.