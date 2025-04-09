Цена биткоина превысила 80 тысяч долларов после заявлений Трампа о тарифах

Стоимость биткоина поднялась выше отметки в 80 тысяч долларов в среду, 9 апреля, после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке введения тарифов на импорт из 75 стран. Данные о росте цены на биткойн следуют из сведений с сайтов торгов.
Так, по состоянию на 20:50 по мск на бирже Binance биткоин подскочил на 5,5% за сутки, достигнув отметки в 81 313 долларов. До заявления, сделанного американским лидером, ценник криптовалюты оставался на уровне 77 тысяч долларов.
При этом по данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену криптовалют по более чем 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,47% за сутки.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал приостановку действия ответных пошлин в отношении некоторых стран сроком на 90 дней. Как отметил американский лидер, обращения о проведении переговоров по вопросу пошлин поступили от более чем 75 государств.