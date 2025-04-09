Цена биткоина превысила 80 тысяч долларов после заявлений Трампа о тарифах

Стоимость биткоина поднялась выше отметки в 80 тысяч долларов в среду, 9 апреля, после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке введения тарифов на импорт из 75 стран. Данные о росте цены на биткойн следуют из сведений с сайтов торгов.