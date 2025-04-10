Нацбанк заметно повысил курс евро и курс доллара на 10 апреля

Национальным банком определены курсы валют на 10 апреля 2025 года, четверг. В частности, увеличились курс евро и курс доллара, однако снизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 10 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1642 белорусского рубля, 1 евро — 3,4950 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6437 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в среду, 9 апреля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля меньше. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0191 белрубля, курс евро снижен на 0,0617 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0099 белрубля.
И мы писали, что Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко.
Тем временем власти Турции отсрочили запрет экспорта лимонов в Беларусь и другие страны.