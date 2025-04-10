Трамп объяснил свое решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран мира

Комментируя свои слова о том, что введение пошлин откладываться не будет, он сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. Однако вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену».