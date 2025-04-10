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Посол Вонгсинсават заявил об интересе Таиланда к закупкам российского СПГ

Дипломат отметил, что при этом необходимо найти решение, которое позволит не попасть под вторичные западные санкции.

Источник: Аргументы и факты

Таиланд проявляет интерес к закупкам российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил таиландский посол в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Да, мы по-прежнему заинтересованы в энергоресурсах. Потому что Таиланд активно импортирует сжиженный природный газ и уголь. Но дело в том, что нам нужно найти очень хороший способ транспортировки их в страну», — сказал дипломат, слова которого приводят «Известия».

Он отметил, что при этом Таиланду необходимо найти решение, которое позволит не попасть под вторичные западные санкции. Вонгсинсават уточнил, что между российскими и таиландскими компаниями уже обсуждались вопросы о поставках СПГ и угля.

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен, в свою очередь, сообщил, что его страна также проявляет интерес к сжиженному природному газу из России. Дипломат добавил, что соответствующие переговоры проведут в октябре, когда на Российскую энергетическую неделю приедет филиппинская делегация.

Напомним, в феврале появилась информация, что пять стран Европы в январе покупали энергоносители у РФ, заплатив 1,2 млрд евро за поставки нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа. Более половины этой суммы приходится на СПГ.