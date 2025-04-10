Посол Вонгсинсават заявил об интересе Таиланда к закупкам российского СПГ

«Да, мы по-прежнему заинтересованы в энергоресурсах. Потому что Таиланд активно импортирует сжиженный природный газ и уголь. Но дело в том, что нам нужно найти очень хороший способ транспортировки их в страну», — сказал дипломат, слова которого приводят «Известия».