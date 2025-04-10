Власти Владивостока ужесточили контроль за турфирмами из Китая

Во Владивостоке усилили контроль за деятельностью турфирм, которые организуют въезд китайских путешественников с нарушениями российского законодательства. Специалисты краевого Министерства туризма провели рейды в точках массового скопления гостей из КНР — у Морского и Железнодорожного вокзалов, а также возле мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной. Из семи проверенных групп две оказались без сопровождения российских гидов и представителей аккредитованных туроператоров.
Согласно межправительственному соглашению 2000 года, каждая группа китайских граждан, прибывающая по безвизовому режиму, должна находиться под постоянным контролем сотрудников принимающей компании. Экскурсионное обслуживание разрешено только сертифицированным гидам-переводчикам. С нарушителями правил работают правоохранители: во время последней проверки личности туристов и данные организаторов поездок устанавливали сотрудники патрульно-постовой службы.
Первый заместитель министра туризма Приморья Арсений Крепский отметил, что компании, игнорирующие требования, рискуют потерять право работать с безвизовыми группами. Санкции могут коснуться фирм, которые продолжают принимать гостей без соблюдения норм безопасности и легализации услуг.
По данным ведомства, за первые три месяца 2025 года в регион въехало 11,2 тыс. граждан КНР в составе 827 групп. Мониторинг будут проводить регулярно — акцент сделают на качестве услуг, соблюдении правовых норм и обеспечении безопасности туристов. Как подчеркнули в Министерстве туризма Приморского края, развитие цивилизованного въездного туризма остаётся приоритетной задачей.