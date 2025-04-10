Власти Владивостока ужесточили контроль за турфирмами из Китая

Во Владивостоке усилили контроль за деятельностью турфирм, которые организуют въезд китайских путешественников с нарушениями российского законодательства. Специалисты краевого Министерства туризма провели рейды в точках массового скопления гостей из КНР — у Морского и Железнодорожного вокзалов, а также возле мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной. Из семи проверенных групп две оказались без сопровождения российских гидов и представителей аккредитованных туроператоров.