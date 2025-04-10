Золотодобывающую компанию в Хабаровском крае оштрафовали на 2,4 млн рублей

В Хабаровском крае на 2,4 млн рублей оштрафована золотодобывающая компания «Конкорд», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Во время проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, выяснилось, что организация ведет внепроектную отработку месторождения россыпного золота на реке Кайгачан в Ульчском районе. Это приводит к потерям запасов полезных ископаемых, но объект на учет не поставили. Кроме того, во время работ загрязнили реку.
По постановлениям прокуратуры организация привлечена к административной ответственности за выборочную отработку месторождений полезных ископаемых, нарушение условий лицензии и требований по охране недр, непостановку на учет негативно влияющего на окружающую среду объекта, нарушение правил охраны водных объектов. Назначено наказание в виде штрафа в 2,4 млн рублей.
— Из-за длительного бездействия недропользователя по оборудованию мест накопления отходов, надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о возложении обязанности оборудовать места накопления отходов, а также вести их учет. Устранение нарушений и уплата штрафов находится на контроле прокуратуры, — отметили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, накануне в Хабаровске в красный цвет окрасилась небольшая речка Полежаевка, причина выясняется.