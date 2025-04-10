Золотодобывающую компанию в Хабаровском крае оштрафовали на 2,4 млн рублей

В Хабаровском крае на 2,4 млн рублей оштрафована золотодобывающая компания «Конкорд», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Во время проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, выяснилось, что организация ведет внепроектную отработку месторождения россыпного золота на реке Кайгачан в Ульчском районе. Это приводит к потерям запасов полезных ископаемых, но объект на учет не поставили. Кроме того, во время работ загрязнили реку.