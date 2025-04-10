Контейнеры выбирают порт Владивосток

Интермодальные перевозки группы FESCO в 2024 году выросли на 2%, до 635 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Объем международных морских перевозок увеличился на 20%, до 501 тысяч TEU. Объем каботажных перевозок снизился на 1%, до 104 тысяч TEU. Перевалка контейнеров во «Владивостокском морском торговом порту» (ВМТП, входит в группу) возросла на 2%, до 879 тысяч TEU.