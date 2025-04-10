Контейнеры выбирают порт Владивосток

Чистая прибыль Транспортной группы FESCO (базовая компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) по МСФО в 2024 году снизилась на треть к уровню 2023 года, до 25,4 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
В отчете группы также сообщается, что выручка выросла в 2024 году на 8%, достигнув 184,978 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился в 2024 году на 2% и составил 54,498 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п.п., до 29%.
Интермодальные перевозки группы FESCO в 2024 году выросли на 2%, до 635 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Объем международных морских перевозок увеличился на 20%, до 501 тысяч TEU. Объем каботажных перевозок снизился на 1%, до 104 тысяч TEU. Перевалка контейнеров во «Владивостокском морском торговом порту» (ВМТП, входит в группу) возросла на 2%, до 879 тысяч TEU.
FESCO планирует увеличить флот на шесть судов-контейнеровозов.
В том числе они будут задействованы и на Дальнем Востоке.
Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «Феско Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», компании «Трансгарант» и «Феско Транс».
Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.
В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ПАО «ДВМП» указом президента РФ был передан госкорпорации «Росатом».