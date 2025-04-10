Цены на бензин в Челябинской области продолжают ползти вверх

За последнюю неделю на челябинских заправках продолжали дорожать почти все марки автомобильного топлива. «Заморозка» наблюдается только на цены на бензин марки АИ-98 и выше. К 7 апреля они как и неделей ранее имели средний ценник в размере 81,01 ₽ за один литр. Остальное топливо дорожало. Так бензин марки АИ-92 вырос в цене на 5 копеек, достигнув среднего уровня в 52,57 ₽ за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал за неделю на 10 копеек, теперь в среднем он стоит 57,78 ₽ за литр. Ростом на 1 копейку отметилось дизельное топливо, средняя цена которого на челябинским заправках теперь равна 69,39 ₽ за литр.