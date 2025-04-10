Как сейчас начисляют пени за задолженность по ЖКХ: новое правило ввели в марте

«18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — сказал юрист РИА Новости, добавив, что действие этого постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. При этом тем, кто уже заплатил пени по старой ставке, которая составляла 21%, сделают перерасчет.