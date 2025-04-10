Как сейчас начисляют пени за задолженность по ЖКХ: новое правило ввели в марте

Пеня за задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг с 18 марта начисляется в размере 9,5 процента. Об этом напомнил россиянам руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — сказал юрист РИА Новости, добавив, что действие этого постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. При этом тем, кто уже заплатил пени по старой ставке, которая составляла 21%, сделают перерасчет.
Ранее сайт KP.RU провел опрос, по итогам которого 84% опрошенных сообщили, что всегда исправно оплачивают квитанции, никогда не откладывают и не переносят выплаты.
Тем временем Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило внедрить в стране единый платежный документ за услуги ЖКУ.
Напомним, в июле ожидается очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. В зависимости от региона они вырастут от четырех до 15 процентов.