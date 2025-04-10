В Сибири планируют создать кластер по переработке редкоземельных металлов

Создание кластера позволит не только улучшить переработку редкоземельных металлов, но и снизить зависимость России от импорта этих ценных ресурсов. По данным пресс-службы правительства РФ, на Сибирь приходится примерно 18% от всего объема разведанных запасов редкоземельных металлов в стране, что делает регион идеальным местом для развития данного направления.