В 2025 году в Красноярске планируют закупить порядка 280 квартир для детей-сирот

Департамент градостроительства Красноярска закупает квартиры для детей-сирот в рамках реализации госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».
— Минимум мы должны приобрести 243 жилых помещения, но к концу года планируем перевыполнить план, закупить 280 квартир, — рассказал начальник отдела контрактной службы департамента градостроительства Сергей Дейс.
Уже проведены торги на закупку 189 квартир. Из них 31 квартира куплена на вторичном рынке, а 161 — по договору долевого строительства. Застройщик должен передать новые квартиры муниципалитету не позднее 30 ноября текущего года.
Каждая квартира принимается специальной комиссией совместно со службой строительного надзора. Закупается жилье в разных районах Красноярска, но большинство в Советском, Ленинском и Октябрьском районах.