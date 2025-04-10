Более 7 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли в Новосибирской области

Одна из общественных организаций в Новосибирской области обратилась в прокуратуру с просьбой проверить павильон в Колыванском районе. Причиной для этого стали подозрения о продаже там немаркированной табачной продукции. Проверка надзорного ведомства это подтвердила. В итоге более семи тысяч пачек контрафактных сигарет было изъято.