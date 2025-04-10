Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли в Новосибирской области

Немаркированную табачную продукцию изъяли.

Источник: Комсомольская правда

Одна из общественных организаций в Новосибирской области обратилась в прокуратуру с просьбой проверить павильон в Колыванском районе. Причиной для этого стали подозрения о продаже там немаркированной табачной продукции. Проверка надзорного ведомства это подтвердила. В итоге более семи тысяч пачек контрафактных сигарет было изъято.

— В ходе проверки совместно с сотрудниками ОМВД России по Колыванскому району и Новосибирской таможни Сибирского таможенного управления установлен павильон, в котором осуществлялась торговля немаркированной табачной продукцией. Данная деятельность пресечена, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Надзорное ведомство продолжит проверочные мероприятия.