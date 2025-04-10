Челябинск оказался в списке мегаполисов с наибольшим ростом цен на новостройки

Как пишет РБК, очередной срез рынка представили аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Он показал, что Челябинск вошел в первую тройку российских мегаполисов с наибольшим ростом цен на новостройки. Согласно их подсчетам, в Челябинске в первом квартале 2025 года квадратный метр в новом жилье подорожал на 6,4%, достигнув уровня в 161,7 тыс. рублей.
Большая динамика наблюдалась лишь в Новосибирске (плюс 6,6%) и Воронеже (плюс 6,5%).
Отметим, что соседний с Челябинском Екатеринбург отметился повышением цены в новостройках только в размере 1,2%, заняв 13 место в рейтинге. С меньшей скорость. чем в южноуральском мегаполисе росли и цены в соседней Уфе — плюс 3,2% (9 место).