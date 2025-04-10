Россиянам назвали надежный способ хранения денег

Особое внимание можно уделить государственным ценным бумагам, известным как ОФЗ, говорит аналитик. Эти инструменты отличаются низким уровнем риска и доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами. В то же время, корпоративные облигации предлагают более высокую доходность (превышающую ключевую ставку), но связанный с ними риск также выше, что делает предпочтительными бумаги ведущих компаний.