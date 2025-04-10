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Названы адреса омских домов, где заменят лифты в 2025 году

Всего планируется заменить 250 лифтов.

Источник: SuperOmsk.ru

Глава Министерства энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил, что в 2025 году в Омске заменят около 250 лифтов в 76 многоэтажках города.

По данным «Нового Омска», замена лифтов произойдет по следующим адресам:

1. Рокоссовского, д. 8;

2. 70 лет Октября, д. 13, корпус 2;

3. Демьяна Бедного, д. 93;

4. Химиков, д. 6, корпус 3;

5. пр. Менделеева, д. 25;

6. пр. Космический, д. 109;

7. 4-я Новостроевская, д. 5;

8. 70 лет Октября, д. 22, корпус 2;

9. Заозерная, д. 22;

10. Лаптева, д. 2;

11. Орджоникидзе, д. 13, корпус 1;

12. Химиков, д. 32, корпус 1;

13. Химиков, д. 36;

14. ул. Химиков, д. 38;

15. 5-я Северная, д. 191;

16. пр. Космический, д. 97 г;

17. Масленникова, д. 62;

18. Рокоссовского, д. 18;

19. пр. Космический, д. 97д, корпус 1;

20. пр. Космический, д. 97д, корпус 2;

21. пр. Менделеева, д. 2;

22. пр. Менделеева, д. 26;

23. пр. Менделеева, д. 34, корпус 1;

24. 10 лет Октября, д. 115, корпус А1;

25. 15-я Рабочая, д. 90;

26. 16-я Северная, д. 150;

27. 24-я Северная, д. 202а;

28. 2-я Поселковая, д. 8;

29. 3-я Любинская, д. 15;

30. 3-я Любинская, д. 22;

31. 3-я Любинская, д. 22, корпус 1;

32. 3-я Молодежная, д. 47;

33. 3-я Молодежная, д. 81;

34. 4-я Любинская, д. 36;

35. 4-я Транспортная, д. 42а;

36. 50 лет Профсоюзов, д. 4;

37. 6-я Ленинградская, д. 8;

38. 70 лет Октября, д. 14;

39. 70 лет Октября, д. 22;

40. Батумская, д. 30;

41. Батумская, д. 41/1;

42. Бульварная, д. 15;

43. Ватутина, д. 1;

44. Ватутина, д. 28, корпус 1;

45. Вострецова, д. 4;

46. Дмитриева, д. 15;

47. Дмитриева, д. 5, корпус 4;

48. Иркутская, д. 5;

49. Кирова, д. 12;

50. Кирова, д. 22, корпус 2;

51. Кирова, д. 26;

52. Конева, д. 12, корпус 2;

53. Конева, д. 20, корпус 1;

54. Конева, д. 28, корпус 2;

55. Конева, д. 34;

56. Конева, д. 34, корпус 2;

57. Крыловская, д. 21, корпус 1;

58. Малиновского, д. 17;

59. Маршала Жукова, д. 6, литера А;

60. Масленникова, д. 45;

61. Омская, д. 123;

62. Омская, д. 162, корпус 1;

63. Пархоменко, д. 24;

64. Полторацкого, д. 50;

65. Рокоссовского, д. 18, корпус 2;

66. Степанца, д. 8б, строение 2ОЧ;

67. Съездовская, д. 41;

68. Съездовская, д. 50;

69. Харьковская, д. 17;

70. Челюскинцев, д. 102, корпус 2;

71. Чкалова, д. 37;

72. пр. Космический, д. 105;

73. 1-я Военная, д. 7;

74. бульвар Зеленый, д. 9а;

75. Чокана Валиханова, д. 2, корпус 1;

76. 22 Апреля, д. 53.

Отметим, что в 2024 году в Омске планировалось заменить лифты в 50 многоэтажках. Конструкции заменяли в домах всех округов города.