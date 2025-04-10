Названы адреса омских домов, где заменят лифты в 2025 году

Глава Министерства энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил, что в 2025 году в Омске заменят около 250 лифтов в 76 многоэтажках города.
По данным «Нового Омска», замена лифтов произойдет по следующим адресам:
1. Рокоссовского, д. 8;
2. 70 лет Октября, д. 13, корпус 2;
3. Демьяна Бедного, д. 93;
4. Химиков, д. 6, корпус 3;
5. пр. Менделеева, д. 25;
6. пр. Космический, д. 109;
7. 4-я Новостроевская, д. 5;
8. 70 лет Октября, д. 22, корпус 2;
9. Заозерная, д. 22;
10. Лаптева, д. 2;
11. Орджоникидзе, д. 13, корпус 1;
12. Химиков, д. 32, корпус 1;
13. Химиков, д. 36;
14. ул. Химиков, д. 38;
15. 5-я Северная, д. 191;
16. пр. Космический, д. 97 г;
17. Масленникова, д. 62;
18. Рокоссовского, д. 18;
19. пр. Космический, д. 97д, корпус 1;
20. пр. Космический, д. 97д, корпус 2;
21. пр. Менделеева, д. 2;
22. пр. Менделеева, д. 26;
23. пр. Менделеева, д. 34, корпус 1;
24. 10 лет Октября, д. 115, корпус А1;
25. 15-я Рабочая, д. 90;
26. 16-я Северная, д. 150;
27. 24-я Северная, д. 202а;
28. 2-я Поселковая, д. 8;
29. 3-я Любинская, д. 15;
30. 3-я Любинская, д. 22;
31. 3-я Любинская, д. 22, корпус 1;
32. 3-я Молодежная, д. 47;
33. 3-я Молодежная, д. 81;
34. 4-я Любинская, д. 36;
35. 4-я Транспортная, д. 42а;
36. 50 лет Профсоюзов, д. 4;
37. 6-я Ленинградская, д. 8;
38. 70 лет Октября, д. 14;
39. 70 лет Октября, д. 22;
40. Батумская, д. 30;
41. Батумская, д. 41/1;
42. Бульварная, д. 15;
43. Ватутина, д. 1;
44. Ватутина, д. 28, корпус 1;
45. Вострецова, д. 4;
46. Дмитриева, д. 15;
47. Дмитриева, д. 5, корпус 4;
48. Иркутская, д. 5;
49. Кирова, д. 12;
50. Кирова, д. 22, корпус 2;
51. Кирова, д. 26;
52. Конева, д. 12, корпус 2;
53. Конева, д. 20, корпус 1;
54. Конева, д. 28, корпус 2;
55. Конева, д. 34;
56. Конева, д. 34, корпус 2;
57. Крыловская, д. 21, корпус 1;
58. Малиновского, д. 17;
59. Маршала Жукова, д. 6, литера А;
60. Масленникова, д. 45;
61. Омская, д. 123;
62. Омская, д. 162, корпус 1;
63. Пархоменко, д. 24;
64. Полторацкого, д. 50;
65. Рокоссовского, д. 18, корпус 2;
66. Степанца, д. 8б, строение 2ОЧ;
67. Съездовская, д. 41;
68. Съездовская, д. 50;
69. Харьковская, д. 17;
70. Челюскинцев, д. 102, корпус 2;
71. Чкалова, д. 37;
72. пр. Космический, д. 105;
73. 1-я Военная, д. 7;
74. бульвар Зеленый, д. 9а;
75. Чокана Валиханова, д. 2, корпус 1;
76. 22 Апреля, д. 53.
Отметим, что в 2024 году в Омске планировалось заменить лифты в 50 многоэтажках. Конструкции заменяли в домах всех округов города.